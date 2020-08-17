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«Понедельничное настроение». Свитолина отработала точность удара на Монфисе

«Понедельничное настроение». Свитолина отработала точность удара на Монфисе
Теннис / ATP 0

На совместной странице Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса в «Инстаграме» появилось новое видео. Теннисисты выложили забавный момент с тренировки.

На ролике Элина, стоящая в нескольких метрах от Гаэля, отправляет в него семь мячей, однако всякий раз он пролетает в считанных сантиметрах от головы француза. Сам Монфис в это время невозмутимо смотрит в свой телефон.

«Понедельничное настроение», — гласит подпись под роликом.

Видео доступно на странице G.E.M.S. life в «Инстаграме».

И Свитолина, и Монфис отказались от участия в Открытом чемпионате США и других турнирах на территории Северной Америки — теннисисты остались в Европе, где готовятся к грунтовой части сезона.

В настоящее время Свитолина является пятой ракеткой мира, Монфис располагается на девятой строчке рейтинга ATP.

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