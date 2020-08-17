Кэхилл: я не виню игроков, которые сыграют на US Open, они полгода не зарабатывали

Тренер второй ракетки мира Симоны Халеп Даррен Кэхилл заявил, что лишь 150 профессиональных игроков в мире имеют возможность зарабатывать теннисом на жизнь.
«Нет никаких сомнений в том, что лучшие игроки зарабатывают теннисом кучу денег. Если вы входите в топ-50 рейтинга, ваш заработок высок. Что касается остальных теннисистов, то тут наш вид спорта не слишком справляется по части обеспечения жизни.
В сумме думаю, что около 150 игроков в мире могут зарабатывать на жизнь теннисом, при этом миллионы лишь пытаются это делать. На протяжении последних шести месяцев не только игроки не заработали ни единого цента — без зарплат сидели целые команды, связанные с этими игроками… Поэтому все мы понимаем, в каком отчаянии игроки — они стремятся вернуться на корт и заработать какие-то деньги. Именно по этой причине я не виню никого за то, что он сел в самолёт и отправился в Нью-Йорк», — цитирует Кэхилла Tennis World USA.
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