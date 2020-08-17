Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вавринка победил в трёх сетах Сафиуллина во втором круге челленджера в Праге

Вавринка победил в трёх сетах Сафиуллина во втором круге челленджера в Праге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в третий круг турнира серии «челленджер», который проходит в Праге. Во втором круге турнира российский спортсмен уступил швейцарцу Стэну Вавринке. Матч закончился со счётом 1:6, 6:4, 1:6.

Матч продлился 1 час 51 минуту. Теперь первого номера посева на турнире в третьем круге встретится с немцем Оскаром Отте. Немецкий теннисист во втором круге обыграл француза Артура Риндеркнеха.

Сообщалось, что у одного из участников турнира обнаружили коронавирус. В соответствии с обязательными медицинскими правилами Чехии и протоколами ATP, игрок был помещён на карантин и будет отбывать его дома. Специалисты изучают контакты заразившегося, чтобы определить людей, которые тоже могли заразиться.

На челленджере в Праге выступают многие известные игроки, включая немца Филипа Кольшрайбера и нидерландца Робина Хасе.

Прага-чел.. 2-й круг
17 августа 2020, понедельник. 16:05 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 1
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020