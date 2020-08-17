Вавринка победил в трёх сетах Сафиуллина во втором круге челленджера в Праге

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в третий круг турнира серии «челленджер», который проходит в Праге. Во втором круге турнира российский спортсмен уступил швейцарцу Стэну Вавринке. Матч закончился со счётом 1:6, 6:4, 1:6.
Матч продлился 1 час 51 минуту. Теперь первого номера посева на турнире в третьем круге встретится с немцем Оскаром Отте. Немецкий теннисист во втором круге обыграл француза Артура Риндеркнеха.
Сообщалось, что у одного из участников турнира обнаружили коронавирус. В соответствии с обязательными медицинскими правилами Чехии и протоколами ATP, игрок был помещён на карантин и будет отбывать его дома. Специалисты изучают контакты заразившегося, чтобы определить людей, которые тоже могли заразиться.
На челленджере в Праге выступают многие известные игроки, включая немца Филипа Кольшрайбера и нидерландца Робина Хасе.
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