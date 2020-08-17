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Серена Уильямс показала, как вместе с дочкой летит на US Open, выложив видео с фильтрами

Серена Уильямс показала, как вместе с дочкой летит на US Open, выложив видео с фильтрами
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своём «твиттере». Спортсменка летит в Нью-Йорк вместе с дочерью Олимпией. В Нью-Йорке будет проходить Открытый чемпионат США по теннису.

«Команда Серены на пути в Нью-Йорк», — подписала видео Уильямс, показав видео из самолёта.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Уильямс.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Уильямс.

Уильямс получит высокий номер посева на Открытом чемпионате США. Будучи девятой ракеткой мира, после снятия шести теннисисток из топ-10 рейтинга, 38-летняя Уильямс будет как минимум третьей сеяной.

Из топ-10 рейтинга WTA на турнире помимо Уильямс-младшей выступят Каролина Плишкова (Чехия, 3), Софья Кенин (США, 4) и Наоми Осака (Япония, 10). Белоруска Арина Соболенко, уже прилетевшая в США, на мэйджоре будет как минимум пятой сеяной.

Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября.

Серена Уильямс получит минимум третий номер посева на US Open, Соболенко — минимум пятый
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