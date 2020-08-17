Хачанов потренировался с Чоричем в Нью-Йорке. Фото
Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «Инстаграме» новую запись. Россиянин показал, как тренируется с хорватом Борной Чоричем на корте «Артура Эша», где будет проходить турнир серии «Мастерс», перенесённый из Цинциннати в Нью-Йорк.
«Первая практика в Нью-Йорке», — написал Хачанов.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» россиянина.
«Мастерс» Western & Southern Open в этом году пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Такое решение было принято американской ассоциацией тенниса (USTA) в соответствии с мерами безопасности. Соревнования, действующим чемпионом которых является россиянин Даниил Медведев, пройдут с 22 по 28 августа. Сразу же вслед за ними на тех же нью-йоркских кортах пройдёт US Open.
Карен Хачанов прибыл в Нью-Йорк, где сыграет на Western & Southern Open и US Open
- 17 августа 2020
-
23:58
-
22:46
-
21:14
-
19:28
-
18:19
-
18:10
-
17:00
-
17:00
-
16:05
-
15:18
-
14:51
-
12:57
-
11:59
-
10:43
-
10:30
-
09:05
-
09:00
-
02:01
-
00:39
- 16 августа 2020
-
23:10
-
21:58
-
21:12
-
20:42
-
19:55
-
18:23
-
18:12
-
17:02
-
16:41
-
16:13
-
15:13
-
14:39
-
13:28
-
12:55
-
12:36
-
10:42
Партнерский контент