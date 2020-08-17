Хачанов потренировался с Чоричем в Нью-Йорке. Фото

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «Инстаграме» новую запись. Россиянин показал, как тренируется с хорватом Борной Чоричем на корте «Артура Эша», где будет проходить турнир серии «Мастерс», перенесённый из Цинциннати в Нью-Йорк.

«Первая практика в Нью-Йорке», — написал Хачанов.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» россиянина.

«Мастерс» Western & Southern Open в этом году пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Такое решение было принято американской ассоциацией тенниса (USTA) в соответствии с мерами безопасности. Соревнования, действующим чемпионом которых является россиянин Даниил Медведев, пройдут с 22 по 28 августа. Сразу же вслед за ними на тех же нью-йоркских кортах пройдёт US Open.