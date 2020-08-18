У одного из участников челленджера в Тоди обнаружен коронавирус

Один из теннисистов, принимающих участие в челленджере в Тоди (Италия), сдал положительный тест на коронавирус.

«После получения 17 августа положительного результата теста на COVID-19 на челленджере в Тоди и в соответствии с принятыми протоколами, игрок был изолирован.



Были установлены контакты с местными органами здравоохранения, чтобы получить доступ к ПЦР-профилю игрока и тестам на антитела. После анализов тестов игрока, запланированных на 18 августа, будут предприняты следующие шаги.



Медицинская команда ATP продолжает следить за состоянием игрока, болезнь протекает бессимптомно. В настоящий момент идёт работа по установлению лиц, с которым контактировал игрок», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ATP в своём «твиттере».

Под первым номером на турнире в Тоди посеян испанец Роберто Карбальес-Баэна, под вторым — итальянец Марко Чеккинато. Россияне участие в этом челленджере не принимают.