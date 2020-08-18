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Александр Зверев на трибуне поймал мяч, посланный с корта Новаком Джоковичем

Александр Зверев на трибуне поймал мяч, посланный с корта Новаком Джоковичем
Теннис / ATP 0

Седьмая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал видео из Нью-Йорка (США), где сначала пройдёт турнир категории «Мастерс», а затем состоится Открытый чемпионат США. На видео Зверев, находящийся на трибуне арены Артура Эша, поймал мяч, посланный ему с корта 17-кратным победителем соревнований «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Видео доступно в «инстаграме» Александра Зверева

Ранее стало известно, что в Нью-Йорк вместе с Александром не отправился его новый тренер испанец Давид Феррер. Они будут работать вместе на турнирах в Риме (Италия), на «Ролан Гаррос», на соревнованиях в Париже (Франция) и на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания), если Зверев квалифицируется на этот турнир.

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