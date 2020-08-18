Серена Уильямс примерила топ своей двухлетней дочки. Видео
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала забавное видео в своём «инстаграме». На нём бывшая первая ракетка мира примерила топ своей двухлетней дочки Олимпии.
«Я знала, что мы с дочкой вскоре будем носить одежду одного размера. Это её топ», — сказала Уильямс.
Видео доступно в «инстаграме» Серены Уильямс
Подруга Серены, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки в комментарии пошутила по поводу видео: «Уже одалживаешь у неё одежду».
Уильямс родила дочь 1 сентября 2017 года. Отцом ребёнка является Алексис Оганян. Свадьба Серены и Алексиса состоялась в Центре современного искусства в Новом Орлеане в ноябре 2017 года.
В рейтинге WTA занимает девятую строчку.
Серена Уильямс показала, как вместе с дочкой летит на US Open, выложив видео с фильтрами
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