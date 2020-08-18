Экс 3-я ракетка мира: в нынешних условиях Серене на US Open будет комфортнее, чем другим

Олимпийская чемпионка, многократная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде Пэм Шрайвер поделилась ожиданиями от выступления американки Серены Уильямс на US Open 2020 года.

«Я не удивлюсь, если Серена в связи с отсутствием зрителей будет ощущать меньше давления. Все эти годы Серена испытала немало эмоций на US Open, поэтому случались и срывы.

Эта пандемия точно отразилась на большом количестве людей, многие теперь ощущают тревогу. Но для такого человека, как Серена, которая прошла через многое, играть в таких условиях будет комфортнее, чем другим", — приводит слова Шрайвер BBC.

Старт Открытого чемпионата США запланирован на 31 августа.