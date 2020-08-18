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Джокович, Надаль, Медведев и Хачанов вошли в заявку «Мастерса» в Риме

Джокович, Надаль, Медведев и Хачанов вошли в заявку «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Стал известен состав участников «Мастерса» в Риме (Италия), который стартует 17 сентября, сообщает пресс-служба ATP-тура.

В заявку включены серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, француз Гаэль Монфис, бельгиец Давид Гоффен. Россию на этих соревнованиях представят Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

В 2019 году победителем турнира в Риме стал Рафаэль Надаль. В финале он обыграл Новака Джоковича со счётом 6:0, 4:6, 6:1.

Соревнования в мужском туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновятся на этой неделе «Мастерсом» в Нью-Йорке. 31 августа там же начнётся Открытый чемпионат США.

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