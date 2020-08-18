Гилберт: на US Open мы увидим безумные результаты

Экс четвёртая ракетка мира, призёр Олимпиады-1988 американец Брэд Гилберт поделился ожиданиями от US Open, который стартует 31 августа.

«Есть много неизвестного, но если Джокович будет на сто процентов здоров, то он будет явным фаворитом. Но сказать точно тяжело. Может быть, это покрытие поможет какому-нибудь игроку с мощной подачей. Например, Джону Иснеру. Если с его подачей всё будет в порядке, то никогда не знаешь, чем это может закончиться.

Больше всего меня интересует то, как игроки будут восстанавливаться после тяжёлых пятисетовых матчей. Не знаю, кому это поможет, а кому навредит. Но я уверен, что в ходе турнира скажу: «Ого, такого я точно не ожидал!»

Думаю, мы увидим безумные результаты. Даже если бы «Большая тройка» сыграла в полном составе, я не уверен, что после такого перерыва всё было бы как обычно. Мне кажется, нас ждёт сюрприз в лице одного из полуфиналистов или финалиста. Думаю, нас может удивить тот, от кого мы не ожидаем яркой игры на такой большой арене", — цитирует Гилберта официальный сайт тура.