Наоми Осака стала консультантом и инвестором производителя саке

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака стала консультантом и инвестором компании Soto, которая занимается производством саке — одного из традиционных японских алкогольных напитков.
«Я так рада сообщить, что стала креативным консультантом и инвестором компании Soto! Я горжусь тем, что стану причастна к производству продукта, который является подлинно японским. Да и кто не любит саке.
Примечание: он действительно хорош на вкус, так что, пожалуйста, употребляйте ответственно", — написала Осака в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Наоми Осаки.
Ранее бывшая первая ракетка мира подтвердила участие в Открытом чемпионате США 2020 года.
Наоми Осака, Серена Уильямс и ещё 7 теннисисток заработали больше других спортсменок мира
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