Наоми Осака стала консультантом и инвестором производителя саке

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака стала консультантом и инвестором компании Soto, которая занимается производством саке — одного из традиционных японских алкогольных напитков.

«Я так рада сообщить, что стала креативным консультантом и инвестором компании Soto! Я горжусь тем, что стану причастна к производству продукта, который является подлинно японским. Да и кто не любит саке.

Примечание: он действительно хорош на вкус, так что, пожалуйста, употребляйте ответственно", — написала Осака в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Наоми Осаки.

Ранее бывшая первая ракетка мира подтвердила участие в Открытом чемпионате США 2020 года.

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