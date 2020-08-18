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Аслан Карацев вышел в 1/8 финала в Праге, победив вторую ракетку турнира

Аслан Карацев вышел в 1/8 финала в Праге, победив вторую ракетку турнира
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в третий круг турнира серии «Челленджер» в Праге (Чехия). В матче второго раунда он обыграл представителя Чехии Иржи Веселы, посеянного под вторым номером, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев, занимающий 263-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с Эрнестом Гулбисом (14) из Латвии.

Ранее из борьбы выбыли россияне Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин, Евгений Карловский и Андрей Кузнецов. Под первым номером на челленджере в Праге посеян трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка. Соревнования в столице Чехии завершатся 22 августа.

Прага-чел.. 2-й круг
18 августа 2020, вторник. 14:40 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Иржи Веселы
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
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