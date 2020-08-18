Аслан Карацев вышел в 1/8 финала в Праге, победив вторую ракетку турнира
Российский теннисист Аслан Карацев пробился в третий круг турнира серии «Челленджер» в Праге (Чехия). В матче второго раунда он обыграл представителя Чехии Иржи Веселы, посеянного под вторым номером, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев, занимающий 263-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с Эрнестом Гулбисом (14) из Латвии.
Ранее из борьбы выбыли россияне Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин, Евгений Карловский и Андрей Кузнецов. Под первым номером на челленджере в Праге посеян трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка. Соревнования в столице Чехии завершатся 22 августа.
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