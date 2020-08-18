Новак Джокович показал фото с тренировки перед US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Сербский теннисист показал, как тренируется перед Открытым чемпионатом США по теннису. На фото он предстал вместе с соотечественником Филипом Краиновичем.
«Филип и Фернандо снова работают в парном разряде. Мы готовы. Вперёд!!!» — написал Джокович.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Джоковича.
Новак Джокович будет единственным представителем «Большой тройки» на US Open. Ранее от поездки в США отказался испанец Рафаэль Надаль, выразивший опасение из-за пандемии коронавируса. Также турнир пропустит швейцарец Роджер Федерер, который восстанавливается после травмы.
Теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновился в начале августа турниром WTA в Палермо (Италия).
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