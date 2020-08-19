Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рубин: мы просто потеряли полгода, лежали на диване, не пытались развить теннис

Рубин: мы просто потеряли полгода, лежали на диване, не пытались развить теннис
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Ноа Рубин поделился мнением о приостановке Тура из-за пандемии коронавируса. По словам американца, теннисные организации упустили шанс что-то улучшить.

«Сейчас в теннисе плохая ситуация. Мы просто так потеряли полгода, лежали на диване и ничего не делали. Мы не пытались что-то изменить, развить теннис. Мы просто потеряли это время. И меня это расстраивает.

В 2021 году в теннисе ничего не будет меняться. К сожалению, наш вид спорта будет ещё больше отставать от других. Сейчас за теннис страшно», — цитирует Рубина Spox.

Также он призвал WTA и ATP проводить больше региональных турниров, чтобы теннисистам пришлось меньше путешествовать, рискуя здоровьем.

Тур был приостановлен в марте 2020 года и возобновлён в начале августа турниром WTA в Палермо (Италия).

Новак Джокович показал фото с тренировки перед US Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020