Рубин: мы просто потеряли полгода, лежали на диване, не пытались развить теннис

Американский теннисист Ноа Рубин поделился мнением о приостановке Тура из-за пандемии коронавируса. По словам американца, теннисные организации упустили шанс что-то улучшить.
«Сейчас в теннисе плохая ситуация. Мы просто так потеряли полгода, лежали на диване и ничего не делали. Мы не пытались что-то изменить, развить теннис. Мы просто потеряли это время. И меня это расстраивает.
В 2021 году в теннисе ничего не будет меняться. К сожалению, наш вид спорта будет ещё больше отставать от других. Сейчас за теннис страшно», — цитирует Рубина Spox.
Также он призвал WTA и ATP проводить больше региональных турниров, чтобы теннисистам пришлось меньше путешествовать, рискуя здоровьем.
Тур был приостановлен в марте 2020 года и возобновлён в начале августа турниром WTA в Палермо (Италия).
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