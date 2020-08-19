«Люблю своего тренера». Даниил Медведев показал фото с тренировки в Нью-Йорке

Российский теннисист Даниил Медведев поделился забавной фотографией с тренировки в Нью-Йорке (США). Пятая ракетка мира потренировалась с бразильцем Марсело Демолинером. На фото Медведев улыбается, а его тренер Жиль Сервара что-то высказывает подопечному и жестикулирует.

«Провёл первую тренировку с Марсело Демолинером. Люблю своего тренера», — написал Медведев.

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева.

В США Даниил сыграет на Western & Southern Open и US Open. Турнир категории «Мастерс» Western & Southern Open в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке.

В прошлом сезоне Медведев стал победителем четырёх турниров АТР. Также он вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.