«Люблю своего тренера». Даниил Медведев показал фото с тренировки в Нью-Йорке
Российский теннисист Даниил Медведев поделился забавной фотографией с тренировки в Нью-Йорке (США). Пятая ракетка мира потренировалась с бразильцем Марсело Демолинером. На фото Медведев улыбается, а его тренер Жиль Сервара что-то высказывает подопечному и жестикулирует.
«Провёл первую тренировку с Марсело Демолинером. Люблю своего тренера», — написал Медведев.
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева.
В США Даниил сыграет на Western & Southern Open и US Open. Турнир категории «Мастерс» Western & Southern Open в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке.
В прошлом сезоне Медведев стал победителем четырёх турниров АТР. Также он вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Даниил Медведев отправился в Нью-Йорк, где сыграет на Western & Southern Open и US Open
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