Серена Уильямс сфотографировалась в коротком платье с гепардовым принтом
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс продемонстрировала новое короткое платье из своей коллекции.
«Встречайте ваше новое любимое короткое платье с гепардовым принтом», — написала Уильямс.
Фото доступно в «инстаграме» Серены Уильямс
На минувшей неделе бывшая первая ракетка мира не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Лексингтоне (США). Она проиграла соотечественнице Шелби Роджерс со счётом 6:1, 4:6, 6:7 (5:7). 38-летняя теннисистка потерпела первое поражение после карантина. В рейтинге WTA Уильямс занимает девятую строчку.
Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).
Серена Уильямс примерила топ своей двухлетней дочки. Видео
- 19 августа 2020
-
09:29
-
09:15
-
09:01
-
00:20
- 18 августа 2020
-
22:13
-
20:39
-
19:54
-
18:19
-
16:12
-
15:02
-
14:41
-
13:37
-
12:51
-
11:56
-
10:58
-
09:32
-
09:14
-
09:04
- 17 августа 2020
-
23:58
-
22:46
-
21:14
-
19:28
-
18:19
-
18:10
-
17:00
-
17:00
-
16:05
-
15:18
-
14:51
-
12:57
-
11:59
-
10:43
-
10:30
-
09:05
-
09:00
Партнерский контент