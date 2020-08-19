Серена Уильямс сфотографировалась в коротком платье с гепардовым принтом

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс продемонстрировала новое короткое платье из своей коллекции.

«Встречайте ваше новое любимое короткое платье с гепардовым принтом», — написала Уильямс.

Фото доступно в «инстаграме» Серены Уильямс

На минувшей неделе бывшая первая ракетка мира не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Лексингтоне (США). Она проиграла соотечественнице Шелби Роджерс со счётом 6:1, 4:6, 6:7 (5:7). 38-летняя теннисистка потерпела первое поражение после карантина. В рейтинге WTA Уильямс занимает девятую строчку.

Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).