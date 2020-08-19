Менеджер Тима — о рейтинговых очках: может, это Надаль что-то высчитывает
Хервиг Страка, менеджер Доминика Тима, предположил, что испанец Рафаэль Надаль, в отличие от австрийца, занимался подсчётом рейтинговых очков, прежде чем принял решение сняться с US Open.
«Не думаю, что решение Тима сыграть на US Open связано с рейтинговыми очками. Может, это Рафаэль Надаль что-то высчитывает. Вообще, тут речь идёт о победе на турнире „Большого шлема“. Надаль выиграл немало этих турниров.
Для большинства игроков возможность сыграть на турнире Grand Slam — это не просто работа. Это то, ради чего они живут, их главная мотивация, даже с такими строгими ограничениями, как в Нью-Йорке. Победа на мэйджоре или на «Мастерсе» — это главная цель. Хотя, конечно, очки и финансовые соображения тоже имеют место", — цитирует Страку APA.
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