Менеджер Тима — о рейтинговых очках: может, это Надаль что-то высчитывает

Хервиг Страка, менеджер Доминика Тима, предположил, что испанец Рафаэль Надаль, в отличие от австрийца, занимался подсчётом рейтинговых очков, прежде чем принял решение сняться с US Open.

«Не думаю, что решение Тима сыграть на US Open связано с рейтинговыми очками. Может, это Рафаэль Надаль что-то высчитывает. Вообще, тут речь идёт о победе на турнире „Большого шлема“. Надаль выиграл немало этих турниров.

Для большинства игроков возможность сыграть на турнире Grand Slam — это не просто работа. Это то, ради чего они живут, их главная мотивация, даже с такими строгими ограничениями, как в Нью-Йорке. Победа на мэйджоре или на «Мастерсе» — это главная цель. Хотя, конечно, очки и финансовые соображения тоже имеют место", — цитирует Страку APA.