ATP — Даниилу Медведеву: с нетерпением ждём твоего возвращения на корт

ATP на своей странице в «Инстаграме» обратилась к российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Уроженец Москвы является действующим чемпионом турнира Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Соревнования стартуют 22 августа.
«Действующий чемпион. С нетерпением ждём твоего возвращения на корт, Даниил Медведев», — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Медведев, являющийся пятой ракеткой мира, стал победителем четырёх турниров АТР. В финале соревнований в Цинциннати Даниил нанёс поражение бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Даниил стал первым россиянином, выигравшим этот турнир.
Также он вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
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