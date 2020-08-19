Бывший тренер Медведева: Надаль — лучший пример чемпиона

Жан-Рене Лиснар, бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева, ответил на вопрос о том, кого он считает более великим игроком — швейцарца Роджера Федерера или испанца Рафаля Надаля.

«Я фанат обоих — и Роджера Федерера, и Рафаэля Надаля. Нужно рассматривать каждый момент. Для меня как тренера лучший — Надаль. Его дядя — величайший тренер в истории! Если взять настрой Надаля и передать его Федереру, то, даже если ему будет 45 лет, разницы никто не увидит. Он просто исключительный игрок. Надаль для меня — лучший пример чемпиона.

У него лучшая школа, на которой они сделали бизнес. Вместе с дядей они много трудились, чтобы сделать Рафу легендой. Я ими горжусь", — цитирует Лиснара Tennis World USA.