Тренер Медведева рассказал, в чём Даниил уступает «Большой тройке»

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, сообщил, что его подопечный старается побеждать во всём, а также оценил слабые стороны пятой ракетки мира.

«Он обожает видеоигры. Ему нравится во всё играть. И он любит побеждать во всём, даже в видеоиграх. Когда мы играем вместе, то сражаемся друг с другом за победу. На корте он также старается победить меня. Если же я выигрываю, то ему становится важно сыграть со мной вновь и победить. Это важное качество для топ-игрока.

В начале года он старался найти свою игру, но в Роттердаме и Марселе получилось не очень здорово. Очень сложно весь год сохранять психологическую стойкость и уровень своей энергии. Ему в этом нужно прибавлять. Топ-игроки вроде Новака, Вавринки, Федерера и Надаля лучше знают себя, поэтому стабильнее удерживают свой уровень, чем молодые игроки.

Даниил ещё этому учится. Жаль, что ATP-тур остановился. Думаю, Даниил был готов на высоком уровне, когда должен был стартовать турнир в Индиан-Уэллсе", — цитирует Сервара пресс-служба ATP.