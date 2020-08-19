Панатта: US Open в этом году будет безумным

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года итальянец Адриано Панатта поделился ожиданиями от US Open 2020.

«В таких условиях я бы на US Open не отправился. По моему мнению, US Open в этом году будет безумным. Конечно, все могут делать то, что хотят, но мне кажется, что нет даже минимальных условий, чтобы спокойно выходить на корт.

Рафа Надаль прав, что снялся. Думаю, многие сейчас не находятся в лучшей форме после столь долгого перерыва. Есть большой риск получить травму. Очевидно, что со всеми этими ограничениями турнир становится менее зрелищным и не таким важным. Играть без зрителей — это ужасно. Спорту нужны зрители, пустые трибуны негативно сказываются на мотивации", — цитирует Панатту Il Foglio.