Кадерка: коронавирус пришёлся очень кстати для тех, кто обещал миллионы от Кубка Дэвиса
Иво Кадерка, президент Федерации тенниса Чехии, отреагировал на решение о переносе финальной части Кубка Дэвиса на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Соревнования должны были пройти в Мадриде (Испания) с 23 по 29 ноября
«Коронавирус пришёлся очень кстати для тех, кто обещал миллионы от Кубка Дэвиса. Теперь они говорят, что без зрителей соблюсти формат невозможно. Хотелось бы сказать, что в прошлом году зрителей тоже не было бы. Если бы Надаль и сборная Испании не вышли в финал, всё обернулось бы катастрофой», — приводит слова Кадерки Bola Amarela.
Кубок Дэвиса перенесён на 22-28 ноября 2021 года, а Кубок Федерации — на 13-18 апреля 2021 года. В финале прошлогоднего розыгрыша Кубка Дэвиса сборная Испании победила Канаду.
Источник: Кубок Дэвиса перенесли на 2021 год, чтобы сэкономить € 18 млн
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