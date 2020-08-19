Кадерка: коронавирус пришёлся очень кстати для тех, кто обещал миллионы от Кубка Дэвиса

Иво Кадерка, президент Федерации тенниса Чехии, отреагировал на решение о переносе финальной части Кубка Дэвиса на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Соревнования должны были пройти в Мадриде (Испания) с 23 по 29 ноября

«Коронавирус пришёлся очень кстати для тех, кто обещал миллионы от Кубка Дэвиса. Теперь они говорят, что без зрителей соблюсти формат невозможно. Хотелось бы сказать, что в прошлом году зрителей тоже не было бы. Если бы Надаль и сборная Испании не вышли в финал, всё обернулось бы катастрофой», — приводит слова Кадерки Bola Amarela.

Кубок Дэвиса перенесён на 22-28 ноября 2021 года, а Кубок Федерации — на 13-18 апреля 2021 года. В финале прошлогоднего розыгрыша Кубка Дэвиса сборная Испании победила Канаду.