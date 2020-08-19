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«Пересечение линии приведёт к снятию с US Open». Юханссон показал табличку из «пузыря»

«Пересечение линии приведёт к снятию с US Open». Юханссон показал табличку из «пузыря»
Теннис / US Open 2020 0

Швед Маркус Юханссон, победитель Открытого чемпионата Австралии—2002 и экс седьмая ракетка мира, в своём «инстаграме» опубликовал кадры из «пузыря» на US Open — зоны, где созданы особые меры безопасности для нераспространения коронавируса. Юханссон, являющийся тренером представителя Бельгии Давида Гоффена, показал, что там размещена табличка, предупреждающая о последствиях за выход из разрешённой зоны.

«Не пересекайте эту черту. Оставайтесь в „пузыре“. Пересечение линии приведёт к вашему снятию с турнира», — говорится на табличке.

Фото: «Инстаграм» Томаса Юханссона

Старт Открытого чемпионата США в Нью-Йорке запланирован на 31 августа. Действующий победитель турнира испанец Рафаэль Надаль принял решение отказаться от защиты титула.

Стали известны подробности устройства «пузыря» на US Open
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