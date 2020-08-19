«Кто-нибудь, помогите мне». Дочь Серены Уильямс покрасила ей губы зелёным фломастером

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новое забавное видео в своём «инстаграме». На нём дочь бывшей первой ракетки мира Олимпия красит маме губы зелёным фломастером, а затем пытается засунуть другой фломастер ей в рот.

«Кто-нибудь, помогите мне», — подписала видео Серена.

Уильямс родила дочь 1 сентября 2017 года. Отцом ребёнка является Алексис Оганян. Свадьба Серены и Алексиса состоялась в Центре современного искусства в Новом Орлеане в ноябре 2017 года. В рейтинге WTA Уильямс занимает девятую строчку.

На минувшей неделе Серена не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Лексингтоне (США). Она проиграла соотечественнице Шелби Роджерс со счётом 6:1, 4:6, 6:7 (5:7).