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Анастасия Павлюченкова: иностранцы не узнают во мне русскую

Анастасия Павлюченкова: иностранцы не узнают во мне русскую
Теннис / WTA 0

30-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова призналась, что иностранцы не узнают в ней представительницу России.

«Иностранцы не узнают во мне русскую. Говорят, что я голландка, немка, датчанка… В общем, север Европы. И даже русские не угадывают. Учитывая, сколько я живу за границей, я скорее человек мира. Но при этом русская однозначно», — рассказала Павлюченкова в интервью журналу «OK!»

На минувшей неделе Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Праге (Чехия) под шестым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований уроженка Самары проиграла 70-й ракетке мира представительнице Нидерландов Аранче Рус со счётом 5:7, 2:6.

Анастасия за карьеру выиграла 12 турниров WTA в одиночном разряде.

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