Синнер и Новак получили уайлд-кард на турнир в Кицбюэле

Итальянец Янник Синнер и представитель Австрии Деннис Новак стали обладателями уайлд-кард на турнир в Кицбюэле (Австрия), который пройдёт с 8 по 13 сентября, сообщается на странице турнира в «Инстаграме». В эти же даты в Нью-Йорке (США) будет проходить Открытый чемпионат США.

Ранее в заявку турнира в Кицбюэле были включены россиянин Андрей Рублёв, австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Призовой фонд турнира составит € 325 тыс., что на € 200 тыс. меньше по сравнению с прошлым годом. Полностью изменена структура выплат. Победитель турнира заработает всего на € 19 тыс. больше, чем участник, который проиграет в первом раунде. В 2019 году победитель получал на € 85 тыс. больше, чем теннисист, вылетевший в первом круге.