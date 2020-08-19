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Кубок Кремля пройдёт в манеже ЦСКА. Женский турнир начнётся через неделю после мужского

Кубок Кремля пройдёт в манеже ЦСКА. Женский турнир начнётся через неделю после мужского
Теннис / Кубок Кремля 0

Теннисный турнир «Кубок Кремля» в 2020 году пройдёт в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА, сообщается на официальном сайте соревнований. Ранее московский турнир традиционно проходил на кортах спортивного комплекса «Олимпийский», который в 2019 году закрылся на реконструкцию. В прошлом году Кубок Кремля прошёл в «Крылатском».

В нынешнем сезоне женские и мужские соревнования из-за пандемии коронавируса будут разделены. Матчи турнира АТР пройдут с 17 по 25 октября, а женская часть Кубка Кремля — с 24 октября по 1 ноября.

Теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновился женским турниром в Палермо (Италия) в начале августа.

В 2019 году победителями Кубка Кремля стали россиянин Андрей Рублёв и швейцарка Белинда Бенчич.

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