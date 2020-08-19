«Будущего здесь не вижу». Евгений Кафельников решил оформить ВНЖ в Европе

Экс первая ракетка мира из России Евгений Кафельников заявил о намерении оформить документы для постоянного проживания в Европе. На родине своего будущего спортсмен не видит.



«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять вид на жительство в Европе, там я нужнее», — написал именитый теннисист на своей странице в «Твиттере».



Кафельников — победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, последний на данный момент автор победного дубля на «Шлеме» (выиграл «Ролан Гаррос» — 1996 в одиночном и парном разрядах), олимпийский чемпион — 2000 и обладатель Кубка Дэвиса — 2002 в составе сборной России.

Ранее Евгений жёстко прокомментировал ситуацию с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым, устроившим смертельное ДТП в центре Москвы.