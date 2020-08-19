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Карацев и Вавринка пробились в 1/4 финала челленджера в Праге

Карацев и Вавринка пробились в 1/4 финала челленджера в Праге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Каранец стал участником четвертьфинальной стадии соревнований категории «челленджер» в Праге (Чехия). В матче третьего раунда российский спортсмен обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса. Матч закончился со счётом 6:3, 6:3. Ранее Аслан обыграл двух других именитых соперников — Робина Хасе из Нидерландов и Иржи Веселы из Чехии.

Матч Карацева и Гулбиса продлился 1 час 18 минут. Следующим соперником россиянина станет представитель Швейцарии Хенри Лааксонен.

Ещё одним четвертьфиналистом турнира стал другой представитель Швейцарии Стэн Вавринка. В матче третьего круга он обыграл немца Оскара Отте — 3:6, 7:5, 6:1. Его следующим соперником станет индус Сумит Нагаль.

Сообщалось, что у одного из участников турнира обнаружили коронавирус. В соответствии с обязательными медицинскими правилами Чехии и протоколами ATP игрок был помещён на карантин и будет отбывать его дома. Специалисты изучают контакты заразившегося, чтобы определить людей, которые тоже могли заразиться.

Прага-чел.. 3-й круг
19 августа 2020, среда. 13:10 МСК
Эрнест Гулбис
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Прага-чел.. 3-й круг
19 августа 2020, среда. 16:55 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 1
         
Оскар Отте
Германия
Оскар Отте
О. Отте
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