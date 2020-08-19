Карацев и Вавринка пробились в 1/4 финала челленджера в Праге

Российский теннисист Аслан Каранец стал участником четвертьфинальной стадии соревнований категории «челленджер» в Праге (Чехия). В матче третьего раунда российский спортсмен обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса. Матч закончился со счётом 6:3, 6:3. Ранее Аслан обыграл двух других именитых соперников — Робина Хасе из Нидерландов и Иржи Веселы из Чехии.



Матч Карацева и Гулбиса продлился 1 час 18 минут. Следующим соперником россиянина станет представитель Швейцарии Хенри Лааксонен.



Ещё одним четвертьфиналистом турнира стал другой представитель Швейцарии Стэн Вавринка. В матче третьего круга он обыграл немца Оскара Отте — 3:6, 7:5, 6:1. Его следующим соперником станет индус Сумит Нагаль.



Сообщалось, что у одного из участников турнира обнаружили коронавирус. В соответствии с обязательными медицинскими правилами Чехии и протоколами ATP игрок был помещён на карантин и будет отбывать его дома. Специалисты изучают контакты заразившегося, чтобы определить людей, которые тоже могли заразиться.