Циципас — о конфликте с Медведевым: тот случай, когда соперник взбесил меня во время матча
Греческий теннисист Стефанос Циципас в очередной раз рассказал об отношениях с россиянином Даниилом Медведевым. На турнире ATP в Майами в 2018 году у игроков возник конфликт. Медведев обвинил Циципаса в оскорблениях, а после того случая неоднократно признавался, что они не ладят.
«Наверное, это единственный случай, когда меня взбесил соперник во время матча. Как бы то ни было, пусть это всё останется в прошлом. Забудем ту историю и будем двигаться дальше», — сказал Циципас, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме».
В октябре 2019 года Циципас заявил, что 23-летний уроженец Москвы скучно играет. Позже Даниил ответил на слова грека, сказав, что Стефанос является его врагом.
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