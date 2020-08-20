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Турсунов: Медведев — тролль. Кажется, он просто троллит всех своей игрой

Турсунов: Медведев — тролль. Кажется, он просто троллит всех своей игрой
Теннис / US Open 2020 0

Бывший 20-й номер рейтинга АТР из России, нынешний наставник Арины Соболенко Дмитрий Турсунов поделился мыслями по поводу игры Даниила Медведева.

«Если говорить о российских теннисистах, то Медведев меня впечатляет сильнее всего. Начнём с того, что он не выглядет как парень, который должен хорошо играть в теннис — высокий, долговязый… Кажется, он не должен быть координированным и быстрым.

Конечно, его игра не выглядит так непринуждённо, как у Федерера, но меня поражает, что когда дело доходит до важнейших эпизодов игры, кажется, он просто не умеет промахиваться. Его решения удивляют и шокируют, но они всегда работают.

Действительно уникальный стиль и я не представляю, как он это делает. Мы с ним как-то играли — тогда он только появился в туре. Скажу честно — тот матч он проиграл. Именно так — он проиграл, а не выиграл я. Я просто ждал, пока он будет допускать ошибки и он их допускал, так как был моложе.

Тогда он был немного похож по игре на Бернарда Томича, но сейчас всё иначе — в последние годы он выигрывает матчи головой. Представьте, если бы дать такую голову кому-то типа Ника Кирьоса…

К тому же, Медведев ещё и тролль. Кажется, что он просто троллит всех своей игрой и за этим очень забавно наблюдать», — сказал Турсунов во время подкаста The Double Bagel Tennis Podcast.

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