«Серена — милая, Кирьос — без фильтра». Циципас охарактеризовал звёзд тенниса

Греческий теннисист Стефанос Циципас охарактеризовал различных теннисистов по просьбе подписчиков своего «Инстаграма».



— Ник Кирьос.



— У парня буквально нет фильтра.



— Наоми Осака.



— Один из самых жёстких форхендов в женском туре. Ещё она интроверт, который пытается быть экстровертом. Сыграю ли я с ней в миксте? Она не хочет играть со мной.



— Кори Гауфф.



— У неё очень сильный боевой дух из тех, что я видел. Я играл с ней, когда мне было 16 лет, и всё, что я могу сказать — я был очень впечатлён.



— Александр Зверев.



— Хороший парень с хорошим чувством юмора. Крепкий игрок.



— Серена Уильямс.



— Она милая и очень харизматичная. Когда она входит в комнату, ты сразу чувствуешь её энергию.



— Бенуа Пэр.

— Джеймс Харден от тенниса.



— Денис Шаповалов.



— Отличный гиперактивный теннисист с хорошими рэперскими скиллами.



— Кристьян Гарин.



— Стабильный. Отличный бэкхенд и классные передвижения по корту.



— Мариуш Копил.



— Умеет играть на грунте.



— Рафаэль Надаль.



— Тоже умеет играть на грунте.