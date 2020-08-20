«Серена — милая, Кирьос — без фильтра». Циципас охарактеризовал звёзд тенниса

Греческий теннисист Стефанос Циципас охарактеризовал различных теннисистов по просьбе подписчиков своего «Инстаграма».
— Ник Кирьос.
— У парня буквально нет фильтра.
— Наоми Осака.
— Один из самых жёстких форхендов в женском туре. Ещё она интроверт, который пытается быть экстровертом. Сыграю ли я с ней в миксте? Она не хочет играть со мной.
— Кори Гауфф.
— У неё очень сильный боевой дух из тех, что я видел. Я играл с ней, когда мне было 16 лет, и всё, что я могу сказать — я был очень впечатлён.
— Александр Зверев.
— Хороший парень с хорошим чувством юмора. Крепкий игрок.
— Серена Уильямс.
— Она милая и очень харизматичная. Когда она входит в комнату, ты сразу чувствуешь её энергию.
— Бенуа Пэр.
— Джеймс Харден от тенниса.
— Денис Шаповалов.
— Отличный гиперактивный теннисист с хорошими рэперскими скиллами.
— Кристьян Гарин.
— Стабильный. Отличный бэкхенд и классные передвижения по корту.
— Мариуш Копил.
— Умеет играть на грунте.
— Рафаэль Надаль.
— Тоже умеет играть на грунте.
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