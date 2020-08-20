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«Серена — милая, Кирьос — без фильтра». Циципас охарактеризовал звёзд тенниса

«Серена — милая, Кирьос — без фильтра». Циципас охарактеризовал звёзд тенниса
Теннис / US Open 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас охарактеризовал различных теннисистов по просьбе подписчиков своего «Инстаграма».

Ник Кирьос.

— У парня буквально нет фильтра.

Наоми Осака.

— Один из самых жёстких форхендов в женском туре. Ещё она интроверт, который пытается быть экстровертом. Сыграю ли я с ней в миксте? Она не хочет играть со мной.

Кори Гауфф.

— У неё очень сильный боевой дух из тех, что я видел. Я играл с ней, когда мне было 16 лет, и всё, что я могу сказать — я был очень впечатлён.

Александр Зверев.

— Хороший парень с хорошим чувством юмора. Крепкий игрок.

Серена Уильямс.

— Она милая и очень харизматичная. Когда она входит в комнату, ты сразу чувствуешь её энергию.

— Бенуа Пэр.

— Джеймс Харден от тенниса.

— Денис Шаповалов.

— Отличный гиперактивный теннисист с хорошими рэперскими скиллами.

— Кристьян Гарин.

— Стабильный. Отличный бэкхенд и классные передвижения по корту.

— Мариуш Копил.

— Умеет играть на грунте.

Рафаэль Надаль.

— Тоже умеет играть на грунте.

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