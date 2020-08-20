Пелья и Дельен не сыграют на «Мастерсе» в Нью-Йорке. У их тренера обнаружен коронавирус

Аргентинский теннисист Гидо Пелья и боливиец Уго Дельен исключены из состава участников «Мастерса» Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке, сообщает Associated Press. Их тренер по фитнесу Хуан Мануэль Галван сдал положительный анализ на коронавирус. Игроки контактировали с ним в ходе подготовки к турниру.
Гидо и Уго будут вынуждены находиться на карантине в течение 14 дней. «Мастерс» в Нью-Йорке стартует 22 августа. 31 августа начнётся Открытый чемпионат США.
«Я буду находиться в комнате, две недели буду стараться отвлечься, чтобы время прошло быстрее. Надеюсь, я смогу сыграть на US Open», — сказал Пелья.
Уже известно, что вместо Гидо в Нью-Йорке сыграет представитель Казахстана Александр Бублик.
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