Игроки недовольны решением убрать Пелью и Дельена из числа участников турнира в Нью-Йорке

Игроки недовольны решением о снятии аргентинца Гидо Пельи и боливийца Уго Дельена с турнира Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке, сообщает Marca. Они были исключены из состава участников, так как их тренер по фитнесу Хуан Мануэль Галван сдал положительный анализ на коронавирус.

Пелья и Дельен контактировали с ним в ходе подготовки к турниру. Участники соревнований, вероятно, не зная всех деталей протокола, считали, что снять с турнира могут только при условии, что игрок жил в одной комнате с заражённым. В случае с Гидо и Уго этого не было.

Австралийская теннисистка Эллен Перес в своём «твиттере» разъяснила ситуацию: «Нам ясно дали понять, что если у кого-то положительный результат теста, то человек, с которым он находится в близком контакте, будет изолирован. Чтобы считаться близким контактом, он должен находиться рядом с этим человеком в течение 15 минут, где бы это ни происходило».

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