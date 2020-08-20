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Патрик Макинрой: на US Open не будет сенсационного победителя

Патрик Макинрой: на US Open не будет сенсационного победителя
Теннис / US Open 2020 0

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой предположил, что сенсационного победителя на Открытом чемпионате США 2020 года не будет.

«Люди говорят: „О, может быть, кто-то совершит прорыв и выиграет этот US Open“. Называют Тима или Циципаса. Я не думаю, что титул выиграет кто-то малоизвестный. Этого не будет. Однако при этом я не утверждаю, что Новак Джокович точно возьмёт трофей. Можно предположить, что в нынешних обстоятельствах он окажется более чувствительным. Но я не думаю, что появится игрок из ниоткуда и выиграет US Open», — приводит слова Макинроя Tennis Head.

Старт турнира запланирован на 31 августа.

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