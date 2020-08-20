Патрик Макинрой: на US Open не будет сенсационного победителя

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой предположил, что сенсационного победителя на Открытом чемпионате США 2020 года не будет.
«Люди говорят: „О, может быть, кто-то совершит прорыв и выиграет этот US Open“. Называют Тима или Циципаса. Я не думаю, что титул выиграет кто-то малоизвестный. Этого не будет. Однако при этом я не утверждаю, что Новак Джокович точно возьмёт трофей. Можно предположить, что в нынешних обстоятельствах он окажется более чувствительным. Но я не думаю, что появится игрок из ниоткуда и выиграет US Open», — приводит слова Макинроя Tennis Head.
Старт турнира запланирован на 31 августа.
Манхэттен внутри стадиона. Как выглядит пузырь безопасности US Open глазами теннисистов
- 20 августа 2020
-
13:20
-
12:14
-
11:38
-
10:19
-
09:01
-
02:45
-
01:03
-
00:04
- 19 августа 2020
-
22:44
-
21:04
-
20:56
-
18:16
-
17:08
-
16:47
-
16:26
-
16:04
-
15:01
-
14:28
-
14:11
-
13:57
-
13:43
-
13:20
-
12:48
-
12:31
-
12:12
-
11:24
-
10:33
-
09:29
-
09:15
-
09:01
-
00:20
- 18 августа 2020
-
22:13
-
20:39
-
19:54
-
18:19