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Елена Веснина рассказала о самой сложной победе в карьере

Елена Веснина рассказала о самой сложной победе в карьере
Теннис / WTA 0

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина ответила на вопрос, какая победа досталась ей сложнее всего.

«Самой сложной была победа на Олимпийских играх—2016 в Рио-де-Жанейро. Это была моя третья Олимпиада, в финале играли против именитой теннисистки Мартины Хингис. Сильно нервничала, но, когда выиграла золотую медаль, это стало лучшим воспоминанием в моей жизни.

Через год был сложный матч на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Я играла в финале против Светланы Кузнецовой, матч шёл три с половиной часа на 35-градусной жаре. Было ужасно тяжело, у меня даже начались судороги, но в итоге удалось победить", — приводит слова Весниной Elle.

Елена не выходила на корт с июня 2018 года. 20 ноября 2018 года Веснина родила дочь.

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