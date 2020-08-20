Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Праге
Российский теннисист Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия). В четвертьфинале он обыграл представителя Швейцарии Генри Лааксонена, посеянного под седьмым номером, со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.
За выход в финал соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев, занимающий 263-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с французом Пьер-Югом Эрбером (3).
Ранее из борьбы выбыли россияне Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин, Евгений Карловский и Андрей Кузнецов. Под первым номером на челленджере в Праге посеян трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка. Соревнования в столице Чехии завершатся 22 августа.
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