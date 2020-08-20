Джокович — о «пузыре»: большинству игроков приходится нелегко, они не могут открыть окно

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович оценил условия, в которых находятся игроки в «пузыре» в Нью-Йорке. Первая ракетка мира на время американских турниров решил остановиться не в отеле, а в доме близ Нью-Йорка.
«Здесь вокруг деревья, очень спокойно. Я благодарен за такие условия, потому что видел отель, в котором остановились большинство игроков. Не хочу выглядеть высокомерным, я знаю, что USTA сделала всё, чтобы предоставить жильё, организовать „пузырь“ для игроков. Но большинству игроков приходится нелегко: они не могут открыть окно и вынуждены жить в маленьких комнатах.
Перед тем как отправиться в Нью-Йорк, я сделал компьютерную томографию — всё в порядке. Я прошёл несколько тестов с момента отрицательного результата анализа на коронавирус. Я сдал анализы крови, мочи, стула — всё, что мог. Я, конечно, всё равно занимаюсь профилактикой, сейчас даже больше, чем когда-либо, потому что мы действительно не знаем, с чем имеем дело», — цитирует Джоковича New York Times.
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