Джокович — об Adria Tour: меня теперь будут обвинять вечно? Я бы ещё раз его организовал

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на ситуацию вокруг вспышки коронавируса на организованном им выставочном турнире Adria Tour. Среди заболевших оказался сам Новак и его жена Елена.

«У нас были добрые намерения. Конечно, были некоторые вещи, которые можно было сделать иначе, но меня теперь будут обвинять вечно? Если так, хорошо, я приму это, потому что только это мне и остаётся. Сами скажите, справедливо это или нет. Я знаю лишь то, что у нас были благие и правильные намерения. Если бы у меня был шанс вновь организовать Adria Tour, я бы сделал это.

С походом в ночной клуб тоже всё можно было сделать иначе. Это организовали спонсоры. Они пригласили игроков. Нам было комфортно. Мы провели успешный турнир, все были счастливы, всем было весело.

Мы сделали всё, о чём нас просили. С первого дня мы следовали правилам. А потом люди из Австралии и Америки смотрели на произошедшее и говорили: «Боже, вы там с ума сошли? Что делают все эти люди». Я всё понимаю. Если честно, я не думаю, что сделал что-то плохое. Мне очень жаль заразившихся. Чувствую ли я вину за то, что вирус дальше распространился в Сербии, Хорватии и других регионах? Конечно, нет. Это охота на ведьм. Как можно винить одного человека во всём?

Думаю, что для всех нас на планете наступила фаза трансформаций. Возможно, это последний тревожный сигнал», — приводит слова Джоковича New York Times.

О вспышке коронавируса стало известно перед финальным матчем Adria Tour в Хорватии. Среди заражённых также оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена.