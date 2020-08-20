Джокович — о US Open: Надаля и Федерера будет не хватать

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что был близок к снятию с Открытого чемпионата США.

«Я был близок к тому, чтобы пропустить турниры в США. Было так много неизвестных. Так остаётся и по сей день. Но я хочу играть. Именно поэтому я здесь. Лично я не боюсь рискнуть здоровьем. Если бы это было не так, вероятно, меня бы здесь не было. Конечно, я должен быть ответственным, я уважаю правила и ограничения, как все. Но есть много непредсказуемого. На корте и за его пределами может случиться всё что угодно.

Я решил вложить средства, чтобы жить здесь в доме. Так я буду чувствовать себя лучше. Я смогу лучше восстанавливаться и проводить время на воздухе, когда я не на арене", — цитирует Джоковича New York Times.

Новак также поделился ожиданиями от турнира, в котором не примут участия испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

«Это странно, потому что эти два парня — легенды нашего вида спорта. И вне зависимости от того, будут зрители или нет, их всё равно будет не хватать. Одна из причин, по которой я продолжаю играть в теннис на профессиональном уровне, заключается в том, что я хочу достичь новых высот в теннисном мире.

В первую очередь мне нужно думать о себе, своём здоровье, форме и о том, комфортно ли моей команде здесь. Я чувствую ответственность за то, что как топ-игрок должен быть здесь. Важно, чтобы теннис продолжал двигаться вперёд", — сказал Джокович.

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