Новак Джокович: мои слова о вакцинации от коронавируса вырвали из контекста

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал свои слова о том, что он выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Первая ракетка мира после турнира Adria Tour заразился COVID-19 и успешно излечился.
«Я вижу, что СМИ из разных стран вырвали мои слова из контекста, утверждая, что я абсолютно против любых вакцин. Моя проблема с вакцинами в том, что кто-то заставляет меня что-то вводить в моё тело. Этого я не хочу. Для меня это неприемлемо. Я не против каких-либо прививок, потому что кто я такой, чтобы говорить о вакцинах, когда есть люди, которые занимаются медициной и спасают жизни по всему миру? Я уверен, что есть вакцины с незначительными побочными эффектами, которые помогли людям, помогли остановить распространение некоторых инфекций по всему миру.
Но почему мы ожидаем, что это решит нашу проблему, когда этот коронавирус, как я понимаю, постоянно мутирует?" — цитирует Джоковича New York Times.
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