Источник: Джокович собирает подписи в поддержку Пельи и Дельена

Первая ракетка мира и глава Совета игроков АТР Новак Джокович принял решение встать на защиту аргентинца Гидо Пельи и боливийца Уго Дельена. Как сообщает Marca, серб просит игроков подписать петицию в поддержку коллег, которых сняли с турнира в Нью-Йорке по причине того, что те контактировали с заражённым физиотерапевтом Хуаном Галваном.
Джокович считает, что USTA должна восстановить их в правах и дать возможность начать турнир хотя бы с квалификационных раундов.
Ранее сообщалось, что не только Новак недоволен подобным решением USTA — по слухам, многие игроки также возмущены действиями американской ассоциации тенниса.
Австралийская теннисистка Эллен Перес в своём «твиттере» разъяснила ситуацию: «Нам ясно дали понять, что если у кого-то положительный результат теста, то человек, с которым он находится в близком контакте, будет изолирован. Чтобы считаться близким контактом, он должен находиться рядом с этим человеком в течение 15 минут, где бы это ни происходило».
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