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Остапенко до сих пор не приняла решение по участию в US Open, но сыграет на «Ролан Гаррос»

Остапенко до сих пор не приняла решение по участию в US Open, но сыграет на «Ролан Гаррос»
Теннис / US Open 2020 0

Латвийская теннисистка Елена Остапенко продолжает размышлять над целесообразностью участия в Открытом чемпионате США. Об этом сообщил менеджер спортсменки Эдгарс Буйс.

«Алёна по-прежнему находится в Латвии. Решение по поводу Открытого чемпионата США будет принято ближе к старту соревнований. На данный момент могу сказать, что она планирует сыграть на турнирах в Риме, Страсбурге и на „Ролан Гаррос“, — цитирует Буйса Delfi.

В настоящее время Остапенко является 42-й ракеткой мира. В текущем сезоне 23-летняя теннисистка провела восемь матчей, в которых одержала четыре победы.

Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады уже отказалась от защиты титула.

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