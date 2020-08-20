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Вавринка вышел в полуфинал челленджера в Праге, выиграв один из сетов за 19 минут

Вавринка вышел в полуфинал челленджера в Праге, выиграв один из сетов за 19 минут
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в полуфинал турнира серии «челленджер», который проходит в Праге (Чехия). В матче 1/4 финала он обыграл представителя Индии Сумита Нагаля — 2:6, 6:0, 6:1.

Матч продлился 1 час 20 минут, при этом на победу во втором сете Стэн затратил лишь 19 минут. За выход в финал соревнований Вавринка поспорит теннисистом из Чехии Михаэлом Врбенски.

В параллельном полуфинале сыграет представитель России — Аслан Карацев померится силами с третьим сеяным из Франции Пьер-Югом Эрбером.

Сообщалось, что у одного из участников турнира обнаружили коронавирус. В соответствии с обязательными медицинскими правилами Чехии и протоколами ATP игрок был помещён на карантин и будет отбывать его дома.

Прага-чел.. 1/4 финала
20 августа 2020, четверг. 17:05 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		0 1
         
Сумит Нагал
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал
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