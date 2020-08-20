Вавринка вышел в полуфинал челленджера в Праге, выиграв один из сетов за 19 минут

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в полуфинал турнира серии «челленджер», который проходит в Праге (Чехия). В матче 1/4 финала он обыграл представителя Индии Сумита Нагаля — 2:6, 6:0, 6:1.



Матч продлился 1 час 20 минут, при этом на победу во втором сете Стэн затратил лишь 19 минут. За выход в финал соревнований Вавринка поспорит теннисистом из Чехии Михаэлом Врбенски.



В параллельном полуфинале сыграет представитель России — Аслан Карацев померится силами с третьим сеяным из Франции Пьер-Югом Эрбером.



Сообщалось, что у одного из участников турнира обнаружили коронавирус. В соответствии с обязательными медицинскими правилами Чехии и протоколами ATP игрок был помещён на карантин и будет отбывать его дома.