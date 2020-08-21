Серена Уильямс потренировалась со Стефаносом Циципасом на центральном корте US Open

Американка Серена Уильямс поспарринговала с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом на центральном стадионе Открытого чемпионата США. Соответствующее видео выложил в своём «инстаграме» тренер Серены и Стефаноса Патрик Муратоглу.

38-летняя Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».



В текущем сезоне американка провела 12 матчей, в которых одержала 9 побед. В официальном рейтинге WTA 38-летняя спортсменка располагается на девятой строчке.



22-летний Циципас — шестая ракетка мира, чемпион шести соревнований категории АТР и действующий победитель Итогового турнира АТР.