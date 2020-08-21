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Звонарёва обыграла Ковинич в квалификационном раунде турнира в Цинциннати

Звонарёва обыграла Ковинич в квалификационном раунде турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

На турнире WTA в Цинциннати (США) состоялся матч квалификационного раунда между россиянкой Верой Звонарёвой и Данкой Ковинич из Черногории. Встреча завершилась победой Звонарёвой в двух сетах — 6:1;6:4.

В следующем раунде российская теннисистка сразится с победительницей пары Тейлор Таунсенд (США) — Астра Шарма (Австралия).

Вера Звонарёва дважды выходила в финал турниров «Большого шлема». В 2010 году она играла в решающих матчах US Open и «Ролан Гаррос». Также россиянка становилась победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде, в 2006 году выиграв Открытый чемпионат США, а в 2012-м — Открытый чемпионат Австралии.

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