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Стала известна мужская сетка «Мастерса» в Цинциннати

Стала известна мужская сетка «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Стала известна сетка турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (штат Огайо, США) в мужском одиночном разряде.

Россиянин Карен Хачанов в первом раунде сыграет с казахстанцем Александром Бубликом, Андрей Рублёв — с представителем Великобритании Дэниэлом Эвансом. Даниил Медведев начнёт свой путь на турнире со второго раунда. Также известна сетка турнира в мужском парном разряде. Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют в первом раунде с голландецем Уэсли Колхофом и хорватом Николой Мектичем.

Полная сетка доступна здесь.

Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа. Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение нескольких месяцев в Европе и США проходили только выставочные турниры.

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