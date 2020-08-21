Женская сетка «Мастерс» в Цинциннати: Уильямс и Осака начнут со второго круга

Стала известна сетка турнира «Мастерс» в Цинциннати (Огайо, США) в женском одиночном разряде.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс начнёт путь со второго раунда, как и победительница Открытого чемпионата Австралии 2019 года и Открытого чемпионата США 2018 года Наоми Осака. Россиянка Екатерина Александрова в первом круге сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Полную сетку можно увидеть здесь.

Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа. Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение нескольких месяцев в Европе и США проходили только выставочные турниры.