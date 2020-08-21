Калинская вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати, Дьяченко — вылетела

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати. В полуфинале квалификации россиянка обыграла румынку Патрицию Марию Тиг.
Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту и завершилась победой Калинской со счётом 6:4, 6:2.
Ещё одна россиянка Виталия Дьяченко в свою очередь в полуфинале квалификации проиграла представительнице Сербии Нине Стоянович со счётом 2:6, 4:6.
Ранее в финал квалификации вышла Вера Звонарёва.
Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа. Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение нескольких месяцев в Европе и США проходили только выставочные турниры.
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